Morelia, Michoacán, abril de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco” de Morelia, invita a la ciudadanía a participar en sus Grupos Psicoeducativos, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para el manejo de trastornos mentales.

Este programa está diseñado para que tanto pacientes como la población en general mayor de 18 años puedan comprender de manera profunda diversos padecimientos, eliminando estigmas y fomentando la detección oportuna de síntomas que afectan la calidad de vida.

Las sesiones se imparten bajo el siguiente esquema temático y de horarios: los lunes se aborda de manera integral la depresión, en un horario de 9:00 a 11:00 horas; los martes se enfoca en el manejo de la ansiedad, en un horario de 8:00 a 10:00 horas; los miércoles se dedica a la prevención de autolesiones e ideación suicida, de 9:00 a 11:00 horas; los jueves comprensión y manejo de la psicosis, en un horario de 10:00 a 12:00 horas y los viernes se destinan al estudio de la sexualidad, de 11:00 a 12:00 horas

Estas sesiones son un espacio seguro y profesional para el aprendizaje, las y los interesados deben ser mayores de 18 años y agendar cita directamente en el área de Urgencias del hospital en un horario de 8:00 a 13:00 horas, para mayores detalles pueden comunicarse al teléfono 44 32 37 82 26.

El Hospital Psiquiátrico de Morelia reafirma su compromiso de ser un centro de puertas abiertas, donde la educación en salud mental es la base para construir una sociedad más resiliente, empática y saludable.