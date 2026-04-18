El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil dio un paso importante a la siguiente ronda de la liguilla de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este sábado derrotó 3-0 a Bombarderos de Tecámac en el partido de ida de los octavos de final, que se jugó en la cancha del Deportivo Sierra Hermosa de Tecámac, Estado de México.

Las anotaciones nicolaitas fueron obra de las goleadoras, Adriana Ramírez y Sofía Medina, quien marcó un doblete. El partido de vuelta se jugará el sábado 25 de abril a las 11:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.