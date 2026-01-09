Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, detuvieron a 17 personas, aseguraron 10 armas de fuego, 221 cartuchos, 12 cargadores, 3.1 kilos de marihuana y 34 vehículos.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevaron a cabo recorridos de seguridad, patrullajes y labores de proximidad en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chucutitan, Cuitzeo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nuevo San Juan, Peribán, Parácuaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tangamandapio, Uruapan y Zamora, también se realizaron visitas a empacadoras e industrias cítricas, para brindar seguridad a trabajadores y productores.

Cabe mencionar que, del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, como resultado de las acciones coordinadas, se detuvo a 378 personas, se han asegurado 174 armas de fuego, 13,688 cartuchos, 651 cargadores, 296 vehículos, 192 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 83 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, también se inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.