La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hace un llamado preventivo a la población para extremar precauciones durante este fin de semana, ante el pronóstico de lluvias importantes y el descenso de temperaturas en el territorio nacional. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga atenta a la evolución del clima a través de medios oficiales y seguir las indicaciones de protección civil de su localidad.

La CNPC está en coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales para tomar las acciones preventivas oportunas, con el fin de proteger a la población en caso de una emergencia hidrometeorológica.

Para el sábado 10 de enero se anticipan lluvias de fuertes a puntuales intensas en la Sierra Nororiental y el Valle de Serdán, en Puebla, así como en las regiones de Nautla, Capital y Olmeca, en Veracruz, además del este de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Esta situación se intensificará el domingo 11, con pronóstico de lluvias intensas con puntuales torrenciales en la región Olmeca de Veracruz, el este de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el oeste de Tabasco.

Ante este panorama, se recomienda evitar el cruce de ríos o vialidades con acumulación de agua y mantenerse alejados de zonas de laderas o barrancas por el riesgo de reblandecimiento de tierra.

Además, en el noroeste y norte del país se prevén efectos de la segunda tormenta invernal de la temporada en interacción con el frente frío número 27. Este fenómeno generará vientos intensos, bancos de niebla y una baja considerable en la temperatura que podría ocasionar el congelamiento de carreteras.

Por ello, se sugiere a quienes transitan por estas regiones reducir la velocidad, encender luces y asegurarse de que los objetos ligeros en patios o techos estén bien sujetos para evitar accidentes por el viento.

La prevención es la mejor herramienta, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de medios oficiales, como son: https://www.facebook.com/CNPCmx y https://web.facebook.com/conaguamx además de vestir ropa adecuada para el frío, protegiendo especialmente a menores, adultos mayores y mascotas.

La CNPC permanece en monitoreo constante para brindar asistencia oportuna y salvaguardar la integridad de todas las familias mexicanas.