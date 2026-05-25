Morelia, Mich.- Lunes 25 de mayo de 2026.- Luego de varias horas de búsqueda, fueron localizados los cuerpos de los dos jóvenes estudiantes del CBTa 7 que murieron ahogados en la presa de Cointzio, al sur de Morelia.

Los ahora finados respondían a los nombres de Edwin Gerardo y Elliot, de 18 y 15 años de edad, respectivamente. De acuerdo con información preliminar, habían ingresado al agua a bordo de un kayak, pero en determinado momento cayeron y ya no lograron salir a flote.

Buzos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) realizaron las labores de rescate y posteriormente los cadáveres fueron llevados a tierra firme.

Elementos de la Fiscalía General del Estado emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113