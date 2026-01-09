Morelia, Michoacán, 9 de enero de 2026.- Representantes de la Embajada de Canadá en México realizaron una visita de trabajo a Michoacán para participar en una mesa interinstitucional coordinada por la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García. La reunión tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral y construir agendas conjuntas que impulsen el flujo de visitantes canadienses, mercado que destaca por su alta afluencia durante el periodo de noviembre a marzo.

En el encuentro participaron, por parte de la Embajada de Canadá: Marie-Héléne Jacques, primera secretaria; Roberto Guerrero, oficial del Programa de Seguridad y Preparación, y Carolina Gómez, oficial consular. Por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asistieron Marco Antonio García Méndez, subdirector de Asuntos de Seguridad para América del Norte, y Yonadab Zacarías, subdirector de Diplomacia Turística y Conectividad, a quienes se les compartieron las rutas para optimizar la conectividad aérea con el fin de incrementar el flujo turístico.

Además, la delegación diplomática conoció los avances en materia de seguridad y gobernabilidad expuestos por Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública; Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado, y Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21ª Zona Militar de la Defensa.

El titular de Sectur subrayó que el estado garantiza la seguridad de turistas y visitantes a lo largo del territorio, a través de la labor del Agrupamiento Turístico de la Guardia Civil, cuyo personal no solo cuenta con certificación en inglés, sino que incluye agentes capacitados en francés, purépecha, tzotzil y Lengua de Señas Mexicana. Esta preparación integral optimiza la atención y es respaldada por la oferta excepcional de los 10 Pueblos Mágicos con que cuenta el estado, además de los siete Patrimonios de la Humanidad, entre los que destacan la Noche de Muertos y la Cocina Tradicional, enfatizó.

Previo al encuentro, la delegación diplomática recorrió el Pueblo Mágico de Tlalpujahua, la ciudad de Morelia y los santuarios de la Mariposa Monarca en El Rosario y Sierra Chincua, con el fin de conocer de cerca la oferta turística y cultural de la entidad.