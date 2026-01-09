Morelia, Michoacán, 9 de enero de 2026.- Con el reinicio de las actividades escolares, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a madres y padres de familia a extremar los cuidados en niñas y niños, con el fin de evitar enfermedades respiratorias derivadas de la actual temporada invernal.

La exposición a los cambios bruscos de temperatura, especialmente durante las primeras horas de la mañana, incrementa el riesgo de contagios. Por ello, la institución recomienda el uso de varias capas de ropa, bufandas y gorros que protejan nariz y boca al salir de casa, fomentar el consumo de frutas ricas en vitamina C, como naranja, guayaba y limón, y asegurar una hidratación constante.

Si el menor presenta fiebre, tos, flujo nasal o malestar general, es importante no enviarlo a la escuela y llevarlo a valoración médica inmediata. El lavado frecuente de manos con agua y jabón es fundamental, sobre todo al toser o estornudar, para eliminar virus y bacterias.

Asimismo, la SSM exhorta a las familias a verificar que los esquemas de vacunación de sus hijos se encuentren actualizados. En caso de duda, pueden acudir a la unidad médica más cercana, donde el personal revisará de forma gratuita la Cartilla Nacional de Salud para determinar e informar sobre los biológicos que correspondan según la edad.

La Secretaría de Salud reitera su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa y recuerda que la prevención empieza en casa.