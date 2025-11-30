Salvador Escalante, Mich.- Domingo 30 de noviembre de 2025.- Un joven automovilista resultó lesionado tras chocar contra una barrera metálica de contención sobre la autopista Siglo XXI, dentro del municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con autoridades policiales y de rescate, el percance ocurrió la mañana de este domingo en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 57.

Al sitio acudieron paramédicos de Ambumed, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado, mismo que no requirió traslado hospitalario. El paciente comentó a los oficiales que, al circular por dicha vialidad, se le ponchó un neumático y ocurrió el percance.

La unidad siniestrada es de la marca Volkswagen Golf, color gris, con placa PUX-311-D. Los elementos de la Guardia Nacional (GN) se encargaron del peritaje respectivo y solicitaron una grúa para retirar el automotor perjudicado.