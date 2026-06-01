Tarímbaro, Mich.- Lunes 1 de junio de 2026.- La mañana de este lunes se registró la volcadura de un tráiler sobre la carretera Tarímbaro-Zinapécuaro, incidente que únicamente dejó daños materiales, de acuerdo con fuentes policiales.

#Video 🚨 La mañana de este lunes se registró la volcadura de un tráiler sobre la carretera Tarímbaro-Zinapécuaro, incidente que únicamente dejó daños materiales.



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El percance ocurrió a la altura del fraccionamiento Hacienda El Encanto, ubicado en el municipio de Tarímbaro. Debido al accidente, la circulación se vio afectada en la referida vialidad, por lo que algunas personas solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Al lugar acudieron patrulleros locales, quienes abanderaron el incidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del hecho. Asimismo, los agentes solicitaron una grúa para retirar la pesada unidad y restablecer por completo la circulación en la zona.

AGENCIA RED 113