Morelia, Michoacán, 30 de noviembre de 2025.- Convencida de que la Transformación es una causa que se defiende en las calles junto al pueblo, Giulianna Bugarini, consejera nacional de Morena, anunció que acompañará la marcha del próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de personas celebrarán siete años de cambios profundos encabezados por Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bugarini Torres señaló que esta concentración, impulsada por la ciudadanía y especialmente por las juventudes, es una muestra clara de que el pueblo continúa unido en torno al movimiento que ha puesto en el centro la justicia social y los derechos de quienes históricamente habían sido olvidados.

“Con orgullo y convicción me sumo a esta marcha: hoy más que nunca, el pueblo está unido para celebrar la Transformación y defender a nuestra presidenta”, expresó Giulianna Bugarini, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática y la continuidad del cambio verdadero en México.

La Consejera Nacional de Morena afirmó que la Transformación no solo se celebra, sino que se cuida y se impulsa todos los días desde cada territorio. Por ello, sostuvo que continuará trabajando hombro a hombro con las comunidades, escuchando y llevando sus causas al Congreso, porque la esperanza se construye con hechos y con la fuerza del pueblo organizado.