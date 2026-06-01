Ante el inicio de la temporada de lluvias en la entidad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las y los michoacanos, con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger la integridad de la gente.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la Conagua en Michoacán, hizo un llamado a la ciudadanía para que no tire basura en calles y espacios públicos, ya que los desechos son arrastrados por la lluvia y terminan obstruyendo las coladeras y el sistema de drenaje pluvial, impidiendo una correcta evacuación del líquido. De igual forma, exhortó a no arrojar residuos o desechos a ríos, lagos y otros cuerpos de agua, a fin de preservar su cauce natural y evitar desbordamientos.

Otra de las recomendaciones principales es identificar las zonas de riesgo ante posibles inundaciones en cada municipio y evitar circular por dichas áreas durante los momentos de mayor precipitación.

De igual forma, pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender puntualmente cualquier indicación que emitan la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, así como las direcciones de Protección Civil en los municipios de la entidad.

El delegado reiteró que desde la Conagua Michoacán se mantiene un monitoreo constante de los niveles de presas, ríos y lagos en todo el estado, con el fin de anticipar posibles contingencias y garantizar la seguridad de la población.

“La coordinación entre autoridades y ciudadanía es fundamental para enfrentar esta temporada de lluvias de manera responsable y prevenir riesgos”, subrayó el funcionario.