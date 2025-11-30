Hidalgo, Mich.- Domingo 30 de noviembre de 2025.- El chofer de un camión trocero murió en un hospital debido a las graves heridas que sufrió tras ser atacado a balazos cuando circulaba sobre la carretera Maravatío–Contepec, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con datos obtenidos, el citado masculino, identificado como Gabino, conducía su vehículo de trabajo por la referida vialidad cuando, en determinado momento, a la altura de la comunidad de Pomoca, una camioneta le cerró el paso, el tripulante armado descendió, le disparó y huyó.

Posteriormente, el ofendido fue canalizado de urgencia a un nosocomio de Ciudad Hidalgo, donde los médicos lo atendieron; sin embargo, falleció a consecuencia de traumatismo craneoencefálico causado por impacto de proyectil en la cabeza.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión. La situación fue reportada a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.