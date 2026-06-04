Morelia, Michoacán, a 4 de junio de 2026.- Como parte de las acciones orientadas a fortalecer una Fiscalía más humana, solidaria y cercana a la sociedad, 36 servidoras y servidores públicos de distintas áreas de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participaron en el Segundo Maratón Altruista del Hospital Regional No. 1, IMSS de Charo, realizado bajo el lema “Dona sangre, salva vidas”.

La actividad fue promovida por la Coordinación de Previsión y Salud de la institución, encabezada por el doctor Adrián Moreno Ortega, y contó con la participación voluntaria de compañeras y compañeros que atendieron el llamado para contribuir a esta noble causa en beneficio de pacientes que requieren transfusiones sanguíneas.

Derivado de las valoraciones médicas correspondientes, 17 integrantes de la Fiscalía fueron aptos para realizar la donación, aportando de manera altruista a la atención y recuperación de personas en situación vulnerable.

Estas acciones reflejan el compromiso institucional promovido por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, de fortalecer no solo el trabajo en materia de procuración de justicia, también de una cultura de empatía, responsabilidad social y cercanía humana dentro y fuera de la institución.

La Fiscalía General del Estado refrenda su reconocimiento al personal participante por sumarse a este esfuerzo que contribuye directamente a salvar vidas y fortalecer los valores de solidaridad y servicio a la comunidad.