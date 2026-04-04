Morelia, Mich.- Sábado 04 de abril de 2026.- Un automóvil chocó contra una barrera de protección ubicada en uno de los puentes del Libramiento Norte de la ciudad de Morelia. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni otros vehículos afectados, informaron fuentes policiales.

🚨 Un automóvil chocó contra una barrera de protección ubicada en uno de los puentes del Libramiento Norte de la ciudad de #Morelia. pic.twitter.com/hGpcP2d4F2 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 5, 2026

El percance se registró durante la tarde-noche de este sábado, en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, a la altura de la colonia Lago II y en las inmediaciones de la colonia El Realito.

El incidente generó importante carga vehicular en la zona. Al lugar arribaron patrulleros de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes realizaron el peritaje correspondiente y abanderaron la circulación.

Trascendió que quien manejaba la referida unidad presuntamente perdió el control del volante y se impactó contra el mencionado objeto fijo. El automotor siniestrado es de la marca Dodge Caliber, color negro, el cual fue retirado por una grúa.

AGENCIA RED 113