Por Víctor Americano

Corría el año 2001, gobernaba el país Vicente Fox Quesada, y aún se vivía en México la luna de miel de lo que fue la alternancia, la tersa entrega del poder de parte de Ernesto Zedillo al vencedor de los comicios en el 2000, el coloquial Fox Quesada. El jefe de Gobierno de la CDMX era Andrés Manuel López Obrador y en Michoacán, gobernaba don Víctor Manuel Tinoco Rubí.

Era el segundo año de TV AZTECA en Michoacán, una televisora con gran presencia nacional, que abrió sus oficinas en esta entidad en 1999 y que, bajo el mando del gran contador, Jaime Ramírez Villalón (QEPD), el jefazo, fortalecía producciones locales, sobre todo de la barra informativa; era un gusto y un orgullo firmar los reportajes, “Víctor Americano, Fuerza Informativa Azteca”. Vaya equipazo se logró integrar en esa televisora en aquella época, la cual fue una enorme escuela de formación periodística, sobre todo en reportajes de investigación; no mencionaré nombres por el temor de cometer omisiones imperdonables.

Esa tarde, cuando un par de horas antes me dijeron, “te toca entrevistar a Luis Felipe Bravo Mena y a Salvador López Orduña”, me comieron los nervios, nada más y nada menos que a uno de los artífices de la victoria del de las botas en el 2000, uno de los que lograron sacar al PRI de Los Pinos, si, era Bravo Mena uno de los hombres más cercanos al inolvidable Manuel Clouthier y obviamente a Fox. Chavo López por su parte, era el candidato al gobierno de Michoacán, en aquellos comicios del 2002 que ganara Lázaro Cárdenas Batel.

La entrevista se desarrolló en las instalaciones de TV Azteca, en Avenida Camelinas, casi frente al Palacio del Arte; recuerdo que duró unos 12 o 15 minutos y se dividió en dos partes, y correspondió al querido Ariel Muñoz ser el presentador de la misma en Hechos de la tarde.

Esto ya es parte de la historia y se vivían otros tiempos; recordar que en el 2001, sucedió el ataque terrorista a las Torres gemelas en EU., el 11-S; la intervención militar estadounidense en Afganistán; Los estrenos en México de la muy recordada película, Y tu mamá también, y en lo internacional, los lanzamientos de Shrek, Harry Potter y El Señor de los Anillos; mientras tanto, Apple lanzaba el IPOD y su servidor entrevistaba a Luis Felipe Bravo Mena, desde la bella Morelia.

Si leíste hasta aquí, te quito 6 minutos más de tu tiempo para que veas este material videográfico, de hace 25 años, gracias a la cortesía del amigo y colega, Ariel Muñoz, que guarda en su videoteca, una buena cantidad de VHS, que pronto vamos a digitalizar.

Víctor Americano, ¡Fuerza Informativa Azteca!