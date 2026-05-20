Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- Derivado del diálogo y los acuerdos alcanzados con habitantes de la comunidad de Sevina, en el municipio de Nahuatzen, se logró restablecer el tránsito en la región, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien detalló que se reforzó la seguridad en la zona.

El encargado de la política interna del estado señaló que, tras la mesa de trabajo sostenida desde ayer con autoridades comunales y representantes de la localidad, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Juan Daniel Manzo, se acordó la instalación inmediata de una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), en la que participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Civil y Guardia Nacional, en coordinación con la ronda comunitaria de Sevina.

Raúl Zepeda señaló que el objetivo de esta acción es fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de la región, mediante un esquema de coordinación permanente entre autoridades estatales, federales y comunitarias.

Asimismo, informó que el Gobierno del Estado respaldará los trámites correspondientes para el seguro de vida de los kuarichas que perdieron la vida el pasado lunes, además de brindar acompañamiento y apoyo integral a sus familiares a través de las instituciones competentes.

“El compromiso del Gobierno del Estado es mantener el acompañamiento a las familias y garantizar que reciban la atención y el respaldo necesario ante estos lamentables hechos”, expresó.

El secretario de Gobierno explicó que, en apego a su libre autodeterminación, la propia comunidad estableció permitir el libre tránsito por algunas horas del día, medida que permitirá avanzar en la normalización de las actividades en la zona.

Finalmente, Zepeda Villaseñor reiteró que se mantiene una comunicación y diálogo permanente con las autoridades comunales de Sevina, con el propósito de seguir construyendo acuerdos que privilegien la paz, la seguridad y la estabilidad en la Meseta Purépecha.