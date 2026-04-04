En el marco de la temporada vacacional de Semana Santa 2026, la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes fortalece la atención a las y los viajeros en carretera mediante el uso de tecnología de vanguardia, destacando su aplicación móvil “Ángeles Verdes”, que permite solicitar auxilio de forma rápida y precisa a través de geolocalización en tiempo real.

Esta herramienta, disponible para dispositivos iOS y Android, utiliza geolocalización en tiempo real para facilitar la identificación exacta del usuario y el envío de la unidad más cercana, reduciendo tiempos de espera y optimizando la atención en cualquier punto del trayecto. Gracias a esta tecnología, el equipo de Ángeles Verdes puede ubicar con precisión a las y los viajeros y brindar asistencia de manera más rápida y eficiente, lo que representa un avance significativo en la forma en que se ofrece acompañamiento en carretera.

En este contexto, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a las y los mexicanos a aprovechar esta temporada para recorrer el país y descubrir su riqueza cultural y turística por carretera.

“Las y los mexicanos tenemos que turistear por los 32 estados. Cada uno tiene un imperdible en Semana Santa: procesiones, carteleras y actividades únicas. Las y los invito a que conozcan las experiencias ya listas en los diferentes estados, de cocineras tradicionales y talleres artesanales, y a vivir la Semana Santa en todo México a través de sus carreteras, con la seguridad de que un Ángel Verde los acompaña”, expresó.

Para acompañar este incremento en la movilidad turística —una de las más altas del año—, Ángeles Verdes desplegó una fuerza operativa de 550 elementos en las principales carreteras del país, además de 150 personas dedicadas a la operación de la línea de atención 078.

Este operativo, activo desde el 25 de marzo y vigente durante todo el periodo vacacional (del 27 de marzo al 12 de abril), permite cubrir 230 rutas a nivel nacional, con énfasis en los principales corredores turísticos, garantizando presencia y atención oportuna en las 32 entidades federativas.

Por su parte, la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, subrayó la relevancia de esta temporada para la movilidad de viajeros y reiteró el compromiso de la institución:

“Este año cumplimos 64 años al servicio de las y los turistas en México, consolidando una labor basada en la experiencia, la confianza y el acompañamiento permanente en carretera”.

09 diciembre 2024. Aspectos del servicio de ayuda turística de los Ángeles Verdes en su Centro de Geointeligencia. 22 de septiembre 2025. Tetlatlahuca, Tlaxcala, México. Patrullas de los Ángeles Verdes.

Asimismo, destacó que, además del auxilio mecánico, Ángeles Verdes brinda información turística confiable, orientación sobre el estado de las carreteras y apoyo integral a las y los viajeros, tanto en sitio como a través de sus canales de atención.

Finalmente, se recomienda a quienes viajen durante esta temporada planificar sus rutas con anticipación, considerar tiempos de traslado, revisar las condiciones del camino y mantenerse informados sobre el clima, a fin de disfrutar de un viaje seguro y sin contratiempos.