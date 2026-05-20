Morelia, Mich.- Miércoles 20 de mayo de 2026.- Siete personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas por elementos de Policía Morelia tras ser sorprendidas presuntamente robando muebles, electrodomésticos y herramientas de una vivienda en litigio ubicada en la colonia Cosmos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó lo anterior e indicó que los oficiales atendieron un llamado del C5i sobre varios sujetos que sacaban objetos de un domicilio y los cargaban en una camioneta Ford.

Cuando los agentes arribaron al área, encontraron al coheredero del inmueble, quien les dijo que la propiedad se encuentra en juicio sucesorio y nadie tenía autorización para retirar pertenencias.

Los oficiales entraron al referido hogar y descubrieron a los sospechosos manipulando diversos objetos. Los guardianes del orden les aseguraron una mariconera, una agenda, tres teléfonos celulares y dos radios de comunicación. También fueron decomisados la camioneta, un refrigerador, una lavadora, un generador de luz, herramientas y otros artículos.

Las mencionadas personas son: Jorge, Juan Carlos, Juan Gabriel, Joel, Edwin Jhovanni, Karina, y Evelin Liliana, de 37, 18, 53, 37, 37, 49 y 30 años de edad, respectivamente, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que les determinen sus situación jurídica.

AGENCIA RED 113