Morelia, Michoacán, 5 de abril de 2026.- La Comisión de Pesca del Estado (Compesca) informó que, durante la presente temporada 2025-2026, se han liberado cerca de dos millones de crías de tortuga marina en los diversos campamentos del litoral michoacano. Asimismo, destacó que el campamento El Habillal, en Lázaro Cárdenas, aún mantiene actividades para quienes deseen presenciar este espectáculo natural.

El director de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, señaló que esta cifra de liberación representa aproximadamente una tercera parte del total de nacimientos, por lo que se estima que cerca de cinco millones de tortugas nacen cada temporada en las costas de la entidad.

La dependencia precisó que, aunque la temporada ha concluido en la mayoría de los campamentos, El Habillal reporta liberaciones durante la primera quincena de abril, por lo que las y los interesados pueden solicitar mayor información directamente al WhatsApp del campamento en el número 753 163 1707.

Asimismo, se hizo un llamado a respetar las playas, no tirar basura y cuidar las áreas naturales. En caso de encontrar alguna tortuga o cría, se recomienda no tocarla y permitir que continúe su proceso natural.

Finalmente, Compesca destacó que las playas de Michoacán son una excelente opción para disfrutar durante estas vacaciones de Semana Santa, siempre con responsabilidad y respeto al entorno natural.