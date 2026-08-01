Morelia, Mich.- 1 de agosto de 2026.- En un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), fue detenido Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, identificado por autoridades como presunto líder regional del Cártel de Los Reyes y operador de Cárteles Unidos en Michoacán.

#Video 🚨 Cae "Poncho La Quiringua", presunto líder del Cártel de Los Reyes; su captura desata bloqueos e incendios en #Michoacán pic.twitter.com/MK7spZyP3e — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 2, 2026

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, donde informó que la captura fue resultado de las acciones del Gabinete de Seguridad para combatir a los generadores de violencia en el país.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

Además, era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Tras el operativo, presuntos integrantes de la organización criminal reaccionaron con bloqueos carreteros e incendio de vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, en un intento por obstaculizar la acción de las autoridades.

Ante estos hechos, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población, mientras se atendían las vialidades afectadas.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que mantienen presencia operativa en la región para prevenir nuevos actos violentos y asegurar el libre tránsito, además de dar continuidad a las acciones dirigidas contra las estructuras criminales que operan en Michoacán.

La captura de “Poncho La Quiringua” representa uno de los golpes más relevantes contra la estructura del Cártel de Los Reyes, organización con presencia en la región occidente del estado y señalada por diversos delitos de alto impacto.

AGENCIA RED 113