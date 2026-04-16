Senguio, Mich.- Jueves 16 de abril de 2026.- Dos jóvenes fueron asesinados a balazos al interior de un domicilio ubicado en la cabecera municipal de Senguio, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que los interfectos no están identificados.

Lo anterior se registró cerca de las 22:30 horas de ayer miércoles, en un inmueble de la calle Cerrada de Ocampo, en la colonia Las Flores. Trascendió que algunos vecinos escucharon varios disparos de arma de fuego y los reportaron al número de emergencias.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil (GC), quienes revisaron el sitio y localizaron a los masculinos ya sin vida, por lo que procedieron a acordonar el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional.

Posteriormente, agentes ministeriales y peritos criminalistas acudieron a la mencionada dirección, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Según las fuentes, las víctimas tenían entre 20 y 26 años de edad, ambas eran de complexión delgada; una de ellas era de piel blanca y la otra de tez morena

RED 113