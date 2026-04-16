Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán asistieron a la ceremonia luctuosa en honor a Jesús Antonio Espinoza Rochín, alcalde de Nuevo San Juan Parangaricutiro, quien falleció el pasado miércoles.

Encabezados por el dirigente estatal, Octavio Ocampo, las y los perredistas montaron una guardia de honor en la plaza principal del municipio, donde habitantes de la localidad acudieron para darle el último adiós. Espinoza Rochín fue reconocido en vida por su impulso a las tradiciones y la cultura de la región.

En el homenaje también estuvo presente la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, así como presidentas y presidentes municipales del PRD en Michoacán y representantes del grupo parlamentario en la 76 Legislatura local.