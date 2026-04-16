Punta Cana, República Dominicana, a 16 de abril del 2026.– El mezcal artesanal de Michoacán continúa consolidando su presencia internacional al abrirse paso en el mercado del Caribe, específicamente en la República Dominicana, donde comienza a posicionarse como una bebida de gran valor cultural y calidad internacional.

Este avance se impulsa a través de la empresa ALIMEXICO, representada por inversionistas mexicanos y dominicanos, constituida en la República Dominicana con el objetivo de representar y comercializar productos mexicanos en este país, fortaleciendo así los lazos comerciales y culturales entre ambas naciones.

En este contexto, representantes de la Asociación de Maestros Mezcaleros de Michoacán A.C., encabezados por su presidente, Crecenciano Ayala Téllez, sostuvieron un encuentro estratégico con el alcalde de Punta Cana, Ramón Ant. Ramírez, con el objetivo de fortalecer vínculos y explorar oportunidades para la expansión de este destilado mexicano en la región.

Durante la reunión, se destacó el crecimiento y la aceptación que el mezcal ha comenzado a tener en el mercado dominicano, impulsado por su carácter artesanal, su riqueza de sabores y su creciente reconocimiento a nivel internacional.

La Asociación subrayó que cada uno de los mezcales elaborados por sus agremiados cumple con altos estándares, lo que garantiza una experiencia única para los consumidores y refuerza el potencial del producto como un detonante económico para el sector mezcalero michoacano.

Por su parte, el alcalde de Punta Cana manifestó su disposición para colaborar estrechamente con la Asociación, facilitando canales de distribución y promoviendo el crecimiento del mezcal en esta ciudad turística, con el propósito de acercar a más personas el llamado “elixir de los dioses”, ya que al año llegan más de 11 millones de turistas a esta ciudad.

Con este acercamiento, el mezcal michoacano da un paso firme hacia su internacionalización, consolidándose como un embajador cultural de México y ampliando sus horizontes en nuevos mercados.