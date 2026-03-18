Uruapan, Mich.- 18 de marzo de 2026.- Dinero en efectivo, droga y diversos objetos

prohibidos fueron asegurados por autoridades federales y estatales, tras una revisión del

Centro Penitenciario de Uruapan, durante la noche del martes y la madrugada de este

miércoles.

El operativo en el que participación elementos de la Guardia Civil, Fiscalía General del

Estado, Guardia Nacional, Defensa y personal del penitenciario fue con la finalidad de

inhibir alguna conducta delictiva y detectar objetos ilícitos, como parte de la estrategia

para reforzar la seguridad y el orden.

Tras una exhaustiva revisión en los diversos dormitorios y áreas comunes, las

autoridades lograron el aseguramiento de una fuerte cantidad de dinero en efectivo,

narcóticos y armas blancas “puntas”, así como equipos celulares, bocinas, pantallas y

ventiladores.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente para integrar la

carpeta de investigación correspondiente. Es de señalar que este tipo de revisiones

habrán de continuar de manera aleatoria en los distintos Centros Penitenciarios de

Michoacán, recalcaron autoridades.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción