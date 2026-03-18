Uruapan, Mich.- 18 de marzo de 2026.- Dinero en efectivo, droga y diversos objetos
prohibidos fueron asegurados por autoridades federales y estatales, tras una revisión del
Centro Penitenciario de Uruapan, durante la noche del martes y la madrugada de este
miércoles.
El operativo en el que participación elementos de la Guardia Civil, Fiscalía General del
Estado, Guardia Nacional, Defensa y personal del penitenciario fue con la finalidad de
inhibir alguna conducta delictiva y detectar objetos ilícitos, como parte de la estrategia
para reforzar la seguridad y el orden.
Tras una exhaustiva revisión en los diversos dormitorios y áreas comunes, las
autoridades lograron el aseguramiento de una fuerte cantidad de dinero en efectivo,
narcóticos y armas blancas “puntas”, así como equipos celulares, bocinas, pantallas y
ventiladores.
Todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente para integrar la
carpeta de investigación correspondiente. Es de señalar que este tipo de revisiones
habrán de continuar de manera aleatoria en los distintos Centros Penitenciarios de
Michoacán, recalcaron autoridades.
RED 113 MICHOACÁN/Redacción