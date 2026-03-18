Pátzcuaro, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- La Policía Municipal de Pátzcuaro, a través de su Departamento de Prevención del Delito, visitó el plantel educativo “Jardín de la Alegría”, en la colonia Centro, con el objetivo de fortalecer los valores, la cultura de la prevención y la cercanía con la comunidad escolar.

La actividad se realizó a invitación de la directora del plantel, como parte de una dinámica que acerca a las niñas y niños a conocer distintas profesiones, pero también a reforzar valores fundamentales para su desarrollo.

Durante la jornada, las y los elementos convivieron de manera cercana con las y los estudiantes, compartiendo momentos de aprendizaje y confianza. A través de una plática sobre autocuidado y una demostración básica de defensa personal, se promovieron valores como el respeto, la responsabilidad y la importancia de cuidarse unos a otros.

Con acciones como esta, el Gobierno de Pátzcuaro y su Policía Municipal reafirman su compromiso de seguir construyendo entornos de tranquilidad, cercanía y bienestar para las familias, apostándole a la formación de mejores ciudadanos desde la infancia.