Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.– De acuerdo con la más reciente encuesta elaborada por Massive Caller, levantada el 14 de marzo de 2026, Adolfo “Fito” Torres Ramírez se posiciona el perfil con mayor crecimiento al interior del Partido Acción Nacional rumbo a la elección municipal de 2027 en Morelia.

El ejercicio demoscópico, aplicado a 600 personas muestra que Fito Torres alcanza un 18.5% de preferencia, colocándose solo por debajo de Paola Delgadillo entre las opciones del panismo, muy cerca del primer sitio y por encima de otros perfiles relevantes.

Estos resultados reflejan una tendencia positiva en el posicionamiento del también servidor público, quien ha logrado consolidar su presencia entre la ciudadanía, destacando por su cercanía, trabajo constante y resultados en su responsabilidad institucional.

Asimismo, la encuesta evidencia que existe un importante porcentaje de ciudadanos que aún no define su preferencia (12.4%) o que opta por otras opciones (13.6%), lo que abre un amplio margen de crecimiento en el que perfiles como Adolfo “Fito” Torres continúan fortaleciéndose.

El avance sostenido en las preferencias confirma que Fito se perfila como una de las principales cartas del PAN en Morelia, respaldado por una base ciudadana en crecimiento y una trayectoria.