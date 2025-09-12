Apatzingán, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- En respuesta a una agresión armada en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Apatzingán fueron asegurados dos vehículos presuntamente vinculados a estos hechos.

La tarde de este viernes, civiles armados atacaron a los agentes de la Guardia Civil en la salida a la localidad de Acahuato de esta demarcación tras las labores reforzadas que se mantienen a través de la Operación Apatzingán, lo que resultó en una fuerte movilización policial para responder a la agresión.

Como resultado de estos hechos, fueron asegurados en distintos puntos de la colonia José Maria Morelos dos vehículos ambos de la marca Nissan aparentemente abandonados y con impactos de arma de fuego, uno de ellos habría sido robado momentos antes de la agresión.

Por lo anterior, los automotores serán puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que en el municipio los efectivos de la SSP han implementado un esquema operativo para localizar a los presuntos responsables de este hecho.