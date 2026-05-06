Chilchota, Mich.- 6 de mayo de 2026.- Una agresión armada registrada la tarde de este miércoles en la comunidad indígena de Acachuén, municipio de Chilchota, dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas, en hechos que, de acuerdo con los propios comuneros, habrían sido perpetrados por una célula delincuencial.

#Video | Ataque armado en Acachuén deja dos comuneros fallecidos; pobladores impiden ingreso de autoridades. #Michoacán



Vía @red113michoacan pic.twitter.com/iR47pHXUve — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 7, 2026

Tras el ataque, habitantes de la comunidad impidieron el ingreso de autoridades estatales, federales y ministeriales bajo el argumento de usos y costumbres, situación que dificultó el desarrollo de diligencias e investigaciones por parte de las corporaciones correspondientes.

En el sitio fue retenido un vehículo presuntamente relacionado con los agresores y, además, pobladores atravesaron otra unidad sobre la vialidad para bloquear la circulación en la zona.

La tensión se mantiene en la comunidad mientras continúan los llamados para permitir el acceso de las autoridades.

Al respecto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) confirmó mediante un pronunciamiento público la muerte de los comuneros: Amador Flores Olivos y Pablo Cortés Vallejo, ambos adultos mayores originarios de Acachuén. El organismo exigió justicia, seguridad y una pronta intervención del gobierno, además de solicitar la instalación de una mesa de diálogo para atender la situación de violencia que enfrenta la región de la Cañada de los Once Pueblos.