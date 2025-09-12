Morelia, Michoacán, 12 de septiembre del 2025.- El Gobierno del Michoacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene listo el dispositivo para la celebración del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre. El plan de seguridad contará con un macroacceso, cinco accesos adicionales y 29 arcos detectores de metal en el Centro Histórico de la ciudad.

A partir del 13 de septiembre a las 22:00 horas, se cerrará la circulación vial en la avenida Madero, desde la calle Nigromante hasta Álvaro Obregón. El tránsito se reabrirá una vez que finalice el desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

El operativo de vigilancia será interinstitucional, con la participación de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía local. El objetivo es garantizar la atención de cualquier emergencia durante el Grito de Independencia y el concierto de Christian Nodal.

Se habilitarán seis accesos al primer cuadro de la ciudad, ubicados en:

•⁠ ⁠Macroacceso en la avenida Madero en el cruce con la calle Álvaro Obregón.

•⁠ ⁠Dos accesos en Corregidora para poder llegar por Abasolo y García Obeso.

•⁠ ⁠Dos accesos en Melchor Ocampo en sus cruces con Ignacio Zaragoza y Morelos Norte.

•⁠ ⁠Un acceso en Morelos Sur en su cruce con Allende.

La SSP garantizará un ingreso ordenado para los asistentes con la instalación de vallas metálicas, arcos detectores de metal y máquinas de rayos X. Además, se desplegarán cinco torres de vigilancia, vehículos de emergencia, ambulancias, paramédicos, bomberos y unidades de salud en la periferia del concierto para atender cualquier incidente.