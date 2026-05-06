Morelia, Michoacán, a 06 de mayo de 2026.- Las Unidades Profesionales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) generan oportunidades para las y los jóvenes que residen al interior del estado, al brindar opciones de estudio para que continúen su formación académica.

La rectora Yarabí Ávila González indicó que los campus universitarios se han convertido en polos de desarrollo regional que tienen un impacto no sólo en el ámbito educativo sino también en el sector productivo, al tiempo que invitó a las y los estudiantes a conocer la oferta educativa de la casa de estudios, tramitar su ficha y formar parte de la familia nicolaita.

Cabe señalar que en la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026, la Unidad Profesional de Uruapan cuenta con las Licenciaturas en Trabajo Social, Psicología, Comercio Exterior, Arquitectura, Derecho, Contaduría, Administración y Agronegocios.

En tanto, en Ciudad Hidalgo, se ofrecen las carreras de Psicología, Derecho, Contaduría y Administración, por otro lado, en el campus de Zamora, las y los estudiantes cuentan con las opciones de Arquitectura, Derecho, Contaduría y Administración, y en Lázaro Cárdenas la oferta educativa incluye las Licenciaturas en Comercio Exterior y en Derecho.

Las alumnas y alumnos de nivel medio superior podrán tramitar su ficha para cualquiera de los programas educativos antes mencionados hasta el próximo 12 de junio a través del portal oficial www.umich.mx.