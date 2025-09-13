Morelia, Mich.- 12 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, emitió dictamen de no inconveniente para la procuración de órganos de Flor Marian I., quien fue declarada con muerte cerebral este día en el Hospital de la Mujer de Morelia.

Las autoridades continúan con las investigaciones en torno al caso, debido a que hay indicios de que la mujer era víctima de violencia intrafamiliar, en base a múltiples testimonios y datos de prueba recabados durante las pesquisas para localizarla luego de que se reportara su desaparición el pasado 2 de septiembre en el municipio de Uruapan, lo que la habría orillado a tomar la decisión de alejarse de su hogar.

De igual forma durante las diligencias fueron localizadas algunas cartas póstumas, que la víctima habría escrito haciendo señalamientos directos en contra de personas cercanas en las que narra diversos tipos de violencia en su contra.

“El 6 de septiembre, la joven fue trasladada a dicho nosocomio, luego de ser localizada en un hotel de esta ciudad, tras ser reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en el municipio de Uruapan”.

“Flor Marian fue encontrada en deteriorado estado de salud en virtud de que presuntamente por aproximadamente 5 días estuvo consumiendo únicamente medicamentos controlados, por lo que de emergencia fue ingresada a dicho nosocomio donde los médicos hicieron todo lo posible por que se recuperara, pero lamentablemente hace unas horas se diagnosticó muerte cerebral”.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes”.

“Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”.

“La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades, quienes, en apego al Protocolo, garantizaron la transparencia y certeza en este acto altruista”.

“El Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el Sistema Penal Acusatorio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación para dar certeza jurídica a los procesos de extracción de órganos y tejidos de potenciales donadores, y promueve de manera institucional, una cultura a favor de estos procedimientos altruistas como un proceso legal y en beneficio de personas con padecimientos crónico-degenerativos”.

“La Fiscalía General ratifica su compromiso de actuar con transparencia y continuar con los actos de investigación atendiendo al principio de la debida diligencia, y en estricto apego a los derechos humanos”.

Agencia RED 113