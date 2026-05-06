Morelia, Mich.- Miércoles 06 de mayo de 2026.- Un sujeto que conducía un tráiler con reporte de robo ocasionó un choque múltiple sobre la avenida Morelos Norte de Morelia durante una persecución policiaca. El accidente dejó al menos cuatro personas lesionadas, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso percance se registró la tarde de este miércoles, a la altura del Motel LA, ubicado entre las colonias Los Ángeles y La Soledad, al norte de la capital michoacana, cerca de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, así como de la desviación a la avenida Óscar Chávez.

Patrulleros municipales lograron capturar al presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Los heridos fueron auxiliados por paramédicos de AMBUMED, así como por agentes de la Guardia Civil de Seguridad Vial, bomberos municipales y paramédicos de Rescate.

Trascendió que únicamente uno de los pacientes requirió traslado hospitalario; los otros tres fueron atendidos en el lugar del incidente. El hecho generó intensa carga vehicular en la zona durante varios minutos.

Finalmente, los oficiales solicitaron el apoyo de grúas para retirar los automotores siniestrados, así como el tractocamión robado, el cual fue trasladado a un corralón. Cabe resaltar que este vehículo fue detectado en un arco carretero y desde ese momento se generó la persecución.

El tráiler robado

•⁠ ⁠Un Peterbilt, color rojo con caja blanca y matrícula 68AU1L.

Unidades perjudicadas

•⁠ ⁠Auto Nissan, con rótulos de “Radio Taxi Portales”, con placas B594LBA.

•⁠ ⁠Chevrolet Monza, color arena, con láminas PUL627D.

•⁠ ⁠Volkswagen Jetta, color blanco, con placas guanajuatenses GYX521F.

•⁠ ⁠Camioneta F350, color blanco, con matrícula KR0284A.

AGENCIA RED 113