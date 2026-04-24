Morelia, Mich.- Viernes 24 de abril de 2026.- Un incendio devastó dos casas de madera en la colonia Cumbres del Quinceo, hecho que únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro se registró durante la madrugada de este viernes en la calle Capulín. Varios vecinos se percataron de la quemazón y avisaron al número de emergencias.

Posteriormente, bomberos municipales acudieron a la referida dirección y combatieron las llamas hasta sofocarlas. Por fortuna, no hubo personas heridas ni fallecidas.

En el lugar también se presentaron unos patrulleros, quienes apoyaron en la seguridad perimetral. Hasta el momento, se desconoce cómo inició el fuego.

AGENCIA RED 113