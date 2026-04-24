Morelia, Mich., a 24 de abril de 2026.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, fungió como sede de la toma de protesta de la Décima Quinta Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., en un acto donde estuvo presente el presidente de la misma, Ing. Alejandro Vargas Acosta.

Al frente de la AMIVTAC, quedó el Ing. José Córdova Alanís como presidente. Lo acompañan en esta nueva etapa el Mtro. Rogelio Zarazúa Sánchez como Primer vicepresidente; Dantón Mendoza en la Vicepresidencia 2; y el Lic. Antonio Godoy Vélez como consejero.

Durante el evento, se reconoció la labor del presidente saliente, Armando Ballesteros Merlos, por su contribución al fortalecimiento del organismo y se contó con la presencia del Ing. Juan José Orozco y Orozco presidente nacional de la AMIVTAC.

En el marco de esta ceremonia, se destacó el papel de la ingeniería civil como un eje fundamental para el desarrollo del país. Asimismo, se anunció la realización de la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres, que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

HISTORIA.

Recordar que, a mediados del año 1973, algunos de los 421 profesionales egresados de los cursos de especialización en Ingeniería de Vías Terrestres que promovió la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consiguieron reunirse, pues habían buscado, desde algún tiempo atrás, la forma de agruparse teniendo como principal finalidad el intercambio de conocimientos y experiencias profesionales que les permitieran mantenerse actualizados.

Al inicio de 1974, un pequeño grupo de estos profesionales elaboró el directorio de las 14 generaciones de egresados de dichos cursos, y los exhortó a reunirse, para la cual fueron llevadas a cabo varias sesiones. Éste era un interés común, empero el congregar a todos los miembros en una sola confluencia sería una labor titánica que difícilmente se llevaría a cabo. La opción: nombrar responsables de todos los grupos. Con esta hábil maniobra se logró que finalmente el 25 de julio de ese año se efectuara una reunión con los representantes, donde fue sugerido el establecimiento de una sociedad civil, además de entregar a los presentes la propuesta del estatuto para la asociación.

Tras aquel afortunado encuentro, se celebró el 12 de septiembre de 1974 una reunión-desayuno en el Centro Libanés de la ciudad de México, con la destacable asistencia de 140 egresados. Una vez iniciada la asamblea, los asistentes ratificaron por unanimidad el establecimiento de una asociación civil, para los cual designaron una comisión cuya responsabilidad sería la de elaborar el estatuto con las bases y sugerencias sentadas por los profesionales y realizar los trámites protocolarios correspondientes. Aquellos que no pudieron participar personalmente en esta reunión hicieron llegar sus sugerencias y opiniones por correo o mensajería.

De esos esfuerzos e inquietudes, nace lo que hoy es la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C.