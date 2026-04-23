Morelia, Michoacán; 23 de abril de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, activó el interruptor de la nueva iluminación en la avenida Ventura Puente, una obra que cambia el rostro de esta vialidad en la que transitan diariamente miles de peatones y automovilistas.

Acompañado por los secretarios de Servicios Públicos, del Ayuntamiento y de Seguridad y Protección Ciudadana, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, Yankel Benítez Silva y Pablo Alarcón Olmedo, respectivamente, el Alcalde puso en marcha la activación de 66 luminarias colocadas a nivel de banqueta en la citada avenida.

Alfonso Martínez, explicó que la iluminación abarca una distancia de un kilómetro, en el cruce del bulevar García de León y avenida Solidaridad. Explicó que la ubicación de las luminarias evita que las ramas de los árboles obstruyan la luz, brindando mayor seguridad para peatones y automovilistas.

En este sentido, Alfonso Martínez destacó que el Gobierno de Morelia realiza obras en cada rincón de la capital, con el propósito de brindar bienestar y seguridad a las familias.

Agregó que las nuevas luminarias mejoran la seguridad de la zona, creando condiciones óptimas para los comercios del lugar, además de las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, que todos los días transitan en la avenida, construyendo así, una mejor ciudad para vivir.