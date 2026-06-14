Zitácuaro, Mich.- Domingo 14 de junio de 2026.- Una bodega de reciclaje de cartón y plástico ardió en llamas durante la mañana de este domingo en la colonia México 68, en la ciudad de Zitácuaro, informaron fuentes de rescate.

El inmueble se localiza en la Cerrada México 68, cerca de la calle Doctor Emilio García. Varios vecinos de la zona detectaron una gran columna de humo negro y avisaron al número de emergencias.

Posteriormente acudieron elementos de Bomberos Municipales, quienes combatieron la quemazón hasta lograr controlarla y sofocarla por completo.

Hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego. Las autoridades competentes emprendieron las averiguaciones correspondientes. En las labores de auxilio también participaron elementos de la Policía Municipal.

AGENCIA RED 113