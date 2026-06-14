Queréndaro, Mich.- Domingo 14 de junio de 2026.- Dos hombres fueron ultimados a balazos dentro de un domicilio ubicado en la colonia Centro de la cabecera municipal de Queréndaro, informaron autoridades policiales. Trascendió que los homicidas escaparon a bordo de una motocicleta.

El hecho de violencia se registró durante la noche de ayer sábado, en un inmueble de la calle Álvaro Obregón Poniente, entre las vialidades Venustiano Carranza y Pino Suárez.

De acuerdo con las fuentes, los agresores arribaron al lugar, irrumpieron en la vivienda, perpetraron el ataque e inmediatamente huyeron. La situación fue reportada por vecinos al número de emergencias 911.

Minutos después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de los ofendidos y acordonaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.

Posteriormente, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se presentaron en el sitio, iniciaron las diligencias correspondientes y llevaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113