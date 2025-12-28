Tzitzio, Mich.- Domingo 28 de diciembre de 2025.- Un adolescente vecino de la región de Hidalgo murió ahogado en la comunidad de Chinapa, perteneciente a la Tenencia de Tafetán, municipio de Tzitzio, informaron autoridades policiales este domingo.

Trascendió que fueron algunos lugareños quienes reportaron la situación a los elementos de seguridad. Al sitio acudieron oficiales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del menor y acordonaron el área.

Las fuentes indicaron que el fallecido respondía al nombre de Alejandro, de 14 años de edad, habitante de la Tenencia de San Antonio Villalongín, quien fue identificado por sus familiares.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó a la escena, realizó las diligencias respectivas y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

RED 113