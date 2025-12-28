Morelia, Michoacán, 28 de diciembre de 2025.- Mediante un proceso de donación de órganos coordinado por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se concretó el trasplante de dos riñones en beneficio de una mujer de 31 años y un hombre de 34. El donante, un joven de 18 años originario de Maravatío, permitió a través de este gesto solidario salvar y mejorar la expectativa de vida de ambos receptores.

La procuración se realizó con éxito en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de la SSM, donde un grupo multidisciplinario de especialistas llevó a cabo ambos trasplantes. Los pacientes permanecerán bajo vigilancia médica a fin de garantizar una evolución favorable para su pronta reintegración a la vida laboral y social.

Con estos procedimientos, la SSM alcanza un total de 43 riñones donados durante 2025. Esta labor reafirma el compromiso del Gobierno estatal con la cultura de la donación, transformando el futuro de las personas que hoy recuperan su salud.

A través del Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra) se gestiona la lista de espera de 146 pacientes que requieren un trasplante de riñón o córnea. Esta labor permite vincular la voluntad de donantes fallecidos y vivos con quienes buscan una nueva esperanza de vida en Michoacán.

La SSM exhorta a la población a informarse sobre la donación de órganos y tejidos, y a considerar esta opción como un acto de amor y solidaridad que puede transformar vidas. Para obtener más información, la población puede comunicarse al Coetra, en los teléfonos 443 689 2609 de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.