Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) invita a las y los prestadores de servicios turísticos del estado a formar parte de “La Gran Escapada 2026”, estrategia nacional considerada el Buen Fin del Turismo, que ofrecerá promociones y descuentos para turistas y visitantes.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán, destacó que la entidad se suma al llamado de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), con el objetivo de incentivar que más familias mexicanas viajen y conozcan los destinos turísticos del país y de la entidad.

Durante una rueda de prensa híbrida en la que participaron las y los secretarios de Turismo de las 32 entidades federativas, Octavio de la Torre Steffano, presidente de Concanaco Servytur, informó que el registro para empresas turísticas es gratuito y permanecerá abierto hasta el próximo 17 de junio a través del portal oficial.

Además, explicó que la plataforma no cobra comisiones, ya que redirecciona directamente a las y los clientes a los sitios oficiales de los negocios. “Esta estrategia está dirigida no solo a grandes empresas, sino también a todos aquellos que forman parte de la cadena de valor turística, solo es necesario que cuenten con su Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente”, señaló.

Bajo el eslogan “Viajar nunca había sido tan fácil”, esta iniciativa promueve el descubrimiento de nuevos destinos, fortalece el comercio formal y dinamiza la economía local. El llamado está abierto para hoteles, restaurantes, agencias, guías, personas artesanas y todos los actores que integran el ecosistema turístico nacional.

Finalmente, las autoridades señalaron que “La Gran Escapada” se desarrollará en el contexto del próximo Mundial de fútbol, permitiendo que turistas nacionales e internacionales disfruten de la oferta turística de México. Las promociones comenzarán a visualizarse a partir del 18 de junio, para que las y los usuarios puedan planificar sus viajes en los próximos meses e incluso para el siguiente año.