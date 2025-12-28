Pátzcuaro, Michoacán, 28 de diciembre de 2025.- Más de 63 mil habitantes de la cuenca del lago de Pátzcuaro se beneficiarán con la ampliación y rehabilitación de las plantas de tratamiento de San Pedrito, Janitzio y Las Garzas. Con una inversión de 147 millones de pesos, estas acciones se realizan en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac).

Tras 25 años de operación, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pedrito contará con una rehabilitación integral que contempla la modernización de muros, reactores y sistemas eléctricos. Con una inversión de 100 millones de pesos, esta obra permitirá incrementar la capacidad de saneamiento de 100 a 150 litros por segundo, en beneficio de más de 54 mil habitantes para finales de 2026.

Por su parte, la planta de tratamiento de Janitzio recibirá una inversión de 20 millones de pesos para optimizar su pretratamiento y sistemas secundarios. Una de las innovaciones será la instalación de paneles solares, asegurando una operación sustentable que beneficiará a los 2 mil 352 habitantes de la isla.

En tanto, la planta de Las Garzas contará con una rehabilitación integral que abarca nuevos sistemas de pretratamiento, tratamiento secundario, manejo de lodos, desinfección y una actualización total de la red eléctrica. Con una inversión de 27 millones de pesos, esta infraestructura alcanzará una capacidad de 20 litros por segundo, impactando positivamente en la calidad de vida de 7 mil 571 habitantes de la zona.

Estas obras se ejecutan bajo un esquema plurianual que permite consolidar una solución técnica, sustentable y viable para la recuperación del lago de Pátzcuaro. Esta estrategia representa un ahorro aproximado del 30 por ciento en comparación con la construcción de plantas nuevas, optimizando el uso de los recursos públicos en beneficio directo del ecosistema y de más de 63 mil michoacanos.