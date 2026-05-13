Morelia, Michoacán, a 13 de mayo de 2026.- Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes representan el principal sector de atención dentro de las acciones de capacitación y divulgación en materia de derechos humanos que desarrolla la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

Maura Margarita Cruz Aguilar, titular del Centro de Estudios, Capacitación y Divulgación del organismo autónomo, informó que derivado de la necesidad social detectada en este sector, y por instrucciones del ombudsperson, Josué Mejía, se fortaleció la política pública de atención dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a través del área a su cargo, así como de las visitadurías regionales y auxiliares.

Detalló que, como resultado de las acciones implementadas entre enero y abril de 2026, se registró la participación de 20 mil 439 niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado en actividades relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos.

Indicó que la cifra representa un avance del 57 por ciento respecto del total alcanzado durante todo 2025, periodo en el que se contabilizó la participación de 35 mil 865 niñas, niños, adolescentes y juventudes.

Cruz Aguilar señaló que las temáticas vinculadas a los derechos de estos sectores de la población son las de mayor demanda dentro de las actividades desarrolladas por el organismo. Mientras que durante todo 2025 se realizaron 179 acciones en esta materia, al corte de abril de 2026 ya se contabilizan 154 actividades.

Explicó que las acciones impulsadas por la CEDH Michoacán contemplan actividades de promoción, sensibilización y capacitación dirigidas a comunidades escolares, madres y padres de familia, personal docente y diversos sectores sociales.

Precisó que, entre los principales contenidos abordados con este sector, destacan temas relacionados con el derecho a la no discriminación; prevención de la violencia sexual; ciberacoso; Ley Olimpia; promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia; así como atención de la violencia escolar y construcción de entornos seguros.

Agregó que también se llevaron a cabo actividades lúdicas y de sensibilización, como el teatro guiñol con las obras “Cuervina” y “Sueños Prisioneros”, así como presentaciones de hip hop y expresiones de arte urbano.