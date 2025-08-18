Apatzingán, Mich.- 18 de agosto de 2025.- Un adolescente resultó herido tras ser atacado a balazos frente a su domicilio, ubicado a un costado de la carretera Apatzingán-Aguililla. El agraviado quedó herido y fue hospitalizado.

En la labor reporteril se pudo establecer que esta tarde, Luis Antonio V., de 17 años de edad, fue interceptado por desconocidos en las inmediaciones de la colonia Rancho Nuevo, en las cercanías del Tecnológico de Apatzingán, donde los criminales de dispararon y enseguida huyeron.

El afectado fue alcanzado por una bala que le impactó en un glúteo, por lo que al lugar se movilizaron oficiales de la Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil Municipal, estos últimos auxiliaron al menor y lo trasladaron a un nosocomio para su adecuada atención médica.

Los patrulleros se desplegaron en la zona en busca de los agresores, sin que lograran ubicarlos, en tanto que el caso fue alertado a la Fiscalía Regional de Justicia para que se comenzaran con las respectivas averiguaciones.

RED 113