Uruapan, Mich.- 18 de agosto de 2025.- Un escolta del alcalde de Uruapan Carlos Manzo fue detenido tras agredir a golpes a su pareja, a quien bajó de un taxi luego de amenazar al conductor sobre la prolongación de la calle Cupatitzio, cerca del panteón municipal.

A través de redes sociales, vecinos denunciaron que el Policía Municipal asignado como escolta, identificado como Abelino Yestzirath R. golpeó y amenazó a una mujer.

Trascendió que la víctima, con visibles golpes y sangrado, pidió ayuda mientras intentaba huir en un taxi con su hijo, sin embargo, el agresor descendió de una camioneta Kia de color guinda y la tiró al suelo, casi esquina con Primo Verdad, de la colonia Independencia.

La afectada gritaba que se avisara a la policía, ya que temía más represalias, hasta que el sujeto finalmente se la llevó junto con el menor ante la mirada de vecinos, quienes documentaron en video la situación y gracias a ello se alertó a las autoridades,

Horas después, a través de sus redes sociales, Carlos Manzo dio a conocer que el policía fue detenido por agredir a su pareja y será puesto a disposición de las instancias competentes. El munícipe añadió que se brindó apoyo jurídico a la víctima para que presente su denuncia.

“El funcionario o servidor público que cometa algún delito o falta tiene que responder por sus hechos ante las autoridades de mi parte no hay complicidad ni protección con nadie”, señaló en su publicación.

RED 113