Apatzingán, Mich.- 18 de agosto de 2025 – Una mujer adulta mayor resultó con graves heridas tras una explosión por acumulación de gas, en su domicilio en la colonia Bonifacio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán.

Fue la tarde de este lunes, cuando el fuerte estallido fue escuchado por vecinos de la calle Plan de Guadalupe, mismos que observaron que el inmueble se incendiaba, por lo que alarmados pidieron ayuda al número de emergencias 911.

Para atender la emergencia se movilizaron oficiales de la Policía Municipal, junto con los bomberos y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes a su llegada sofocaron el fuego y auxiliaron

a su llegars encontraron con quemaduras de consideración a la señora Bertha Alicia C., de 75 años de edad.

La fémina presentaba quemaduras de segundo y tercer grado, siendo trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internada y bajo el cuidado de los médicos en turno.

De acuerdo con la información preliminar el estallido habría sido ocasionado por la acumulación de Gas L.P. de alguna fuga, situación que ya es investigada por las autoridades competentes.



