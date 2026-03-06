Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2025.- Este mes de marzo se habilitará la rama de acceso que conecta el libramiento de Morelia con la calzada La Huerta, dentro del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro. Así lo informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), quien detalló que la obra continúa en marcha con un avance general del 79 por ciento.

El funcionario estatal explicó que la vuelta a la izquierda desde el sector de Policía y Tránsito hacia la calzada La Huerta ha sido construida con una superficie de concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor. Esta infraestructura desembocará en dos carriles a la altura de la zona comercial, permitiendo tanto dar vuelta como continuar derecho, lo que optimizará significativamente la conectividad en este punto.

Gracias a esta reestructuración vial, se estima una reducción del 30 por ciento en los tiempos de traslado, beneficiando directamente a los más de 197 mil habitantes que residen en la zona.

Destacó que estas estructuras permitirán la eliminación de los cruces a nivel, reduciendo los puntos de riesgo para quienes transitan por el libramiento y La Huerta. Con esta modernización, se optimizará la movilidad de los más de 79 mil vehículos que circulan diariamente, garantizando un trayecto más seguro y fluido.

Además, enfatizó que continúan las acciones de esta mega obra en la rama de libramiento hacia la carretera a Pátzcuaro. En este tramo, se llevó a cabo una libranza de líneas de alta tensión, maniobra crucial que garantizará que los vehículos transiten por la parte superior del paso elevado sin ningún riesgo eléctrico o estructural.