Morelia, Michoacán; 04 de junio de 2026.– El Instituto Municipal de Planeación (Implan), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), llevó a cabo una reunión pública como parte de la consulta para la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Morelia, orientado a una ciudad democrática y participativa.

La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene un compromiso con la planeación responsable y el cuidado del patrimonio ambiental. En ese sentido, la titular de Medio Ambiente, Guadalupe Díaz Chagolla, acompañó los trabajos de este ejercicio participativo.

El director general del Implan, Rubén Flores Muñoz, destacó la importancia de construir un instrumento que permita que las políticas ambientales y urbanas funcionen de manera coordinada y eficiente, especialmente en las zonas que se encuentran fuera de los centros de población.

Durante la reunión, el equipo técnico del Implan presentó los principales componentes del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial (MOET), incluyendo las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), las políticas ambientales, la zonificación secundaria, la Tabla de Compatibilidad de Usos de Suelo y los lineamientos ecológicos que integran la propuesta de actualización del POEL.

Asimismo, se instalaron módulos donde las y los asistentes conocieron información correspondiente a su localidad o zona de interés para, posteriormente, participar en mesas de trabajo enfocadas en el aprovechamiento sustentable del territorio rural, la conservación de ecosistemas y servicios ambientales, así como el ordenamiento del crecimiento urbano y el fortalecimiento del sistema de localidades del municipio.

Además, se puso a su disposición una encuesta electrónica para ampliar los mecanismos de participación y recabar opiniones sobre los principales retos ambientales y territoriales de Morelia.

Con este ejercicio, el Implan Morelia continúa impulsando mecanismos de participación que permitan incorporar la visión y las aportaciones de la ciudadanía en la planeación del territorio y la toma de decisiones, para construir la mejor ciudad para vivir.