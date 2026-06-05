Morelia, Michoacán, 5 de junio de 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) y el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) formalizaron su colaboración con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y facilitar el acceso de la población a los programas Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, así como Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer.

Andrea Serna Hernández, titular de la Sedebi, destacó que estos acuerdos permitirán acercar de manera más sencilla los apoyos del Gobierno de Michoacán a quienes enfrentan procesos oncológicos, al facilitar la emisión de los certificados médicos especializados requeridos para incorporarse a ambos programas sociales. Señaló que esta coordinación contribuye a reducir trámites y brinda mayor respaldo a las personas beneficiarias y sus familias.

Mediante los convenios firmados con el titular del IMSS Michoacán, José Miguel Ángel Van-Dick Puga, la institución de salud expedirá los certificados médicos oncológicos para Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, así como los certificados médicos oncológicos pediátricos para niñas y niños beneficiarios del programa Familias Cuidadoras. Lo anterior da cumplimiento a las Reglas de Operación vigentes, publicadas en julio de 2025, que establecen la acreditación mediante certificados médicos especializados.

Con esta colaboración, Sedebi e IMSS fortalecen el trabajo conjunto en favor de las personas que atraviesan procesos oncológicos, al simplificar los procedimientos de incorporación a los programas de bienestar, reducir barreras administrativas y permitir que las familias concentren sus esfuerzos en la atención médica y los cuidados derivados de la enfermedad. Los convenios tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y serán renovados al inicio de 2027 para dar continuidad a esta coordinación institucional.