Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- En la sesión de trabajo de seguimiento a los acuerdos de la quinta reunión del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, autoridades estatales y asistentes reconocieron al presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, por la creación de la primera Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán, una acción que hoy coloca al municipio como referente estatal.

Durante la reunión, encabezada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, y el Comisionado de Búsqueda de Personas en Michoacán, Alfredo Tapia Navarrete, se destacó que Pátzcuaro es el único municipio del estado con una célula municipal de búsqueda, creada en septiembre de 2025 y en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda.

Las y los participantes señalaron que esta decisión impulsada por Julio Arreola ha dado resultados positivos para la ciudadanía, al permitir una reducción importante en los casos y una respuesta más rápida mediante operativos inmediatos, jornadas de toma de ADN y atención directa a familias.

Además del reconocimiento al modelo de Pátzcuaro, en la sesión se revisaron temas clave para fortalecer la búsqueda de personas en Michoacán, como el acompañamiento a víctimas, la búsqueda forense, la identificación de cuerpos no identificados, los avances de la Ley Estatal de Búsqueda y la integración de equipos especializados.

Con este reconocimiento, Pátzcuaro reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, sensibilidad y coordinación institucional, demostrando que con voluntad y trabajo conjunto se pueden dar respuestas reales a las familias y avanzar en favor de la justicia y la tranquilidad de la ciudadanía.