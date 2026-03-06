Morelia, Michoacán, a 06 de marzo de 2026.- Con el propósito de mejorar los servicios en la capital a través de obras y acciones integrales, el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, sustituye y renueva la red sanitaria en la avenida Pedregal, entre Periférico República y la calle Manuel Fernando Soto, en la colonia Eduardo Ruiz.

Acompañado por el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, el Alcalde comentó que en algunas zonas de la capital hay redes de drenaje que durante décadas no se les dio mantenimiento, provocando que su funcionamiento no sea el adecuado.

Comentó que en el caso de la red que se encuentra en la colonia Eduardo Ruiz, ya presentaba fallas, debido al tiempo y a que las raíces de los árboles dañaban su infraestructura. En este sentido, Alfonso Martínez, mencionó que se llevan a cabo trabajos de fondo para que el servicio sea de calidad.

Adolfo Torres, informó que por instrucciones del Alcalde, Alfonso Martínez, obras como esta, se realizan en 16 puntos distintos de Morelia, atendiendo zonas prioritarias y que requieren una intervención integral.

Los trabajos consisten en la instalación de 754 metros de tubería de PVC Serie 25 de 12 pulgadas de diámetro, así como 70 descargas sanitarias, beneficiando directamente a casi un millar de habitantes, tan sólo de la colonia Eduardo Ruiz.